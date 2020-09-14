На курорте в Болгарии погиб украинец/ Фото: riafan.ru

На болгарском курорте "Солнечный берег" утонул турист из Украины.

Об этом сообщили в полиции, пишет News.bg.

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Еще в пятницу, 11 сентября, на пляж у гостиницы "Гларус" на "Солнечном берегу" вынесло тело молодого человека.

Впоследствии было установлено, что он является 31-летним гражданином Украины и прибыл в Болгарию около полуночи того же дня, когда погиб. Другие детали о нем не сообщаются.

По факту гибели начали расследование. Тело погибшего доставили в Бургас для проведения экспертизы.

Ранее сообщалось, что в Болгарии загорелся автобус с туристами.