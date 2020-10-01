Одним из самых простых, но эффективных способов защиты от вирусов без применения лекарств является сон достаточной продолжительности.

Об этом заявил кандидат медицинских наук Александр Калинкин в интервью "Комсомольской правде".

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"Чем лучше человек спит, тем сильнее он защищен от различных инфекций, как бактериальных, так и вирусных", - отметил специалист.

В ходе исследования авторы выяснили, что когда человек пребывает в глубокой стадии сна, его организм вырабатывает белок, ответственный за борьбу с инфекциями. Таким образом, достаточный и крепкий сон способствует оптимальной концентрации вещества, усиливающего защиту вирусов.

"У человека, который спит пять часов, вероятность заболеть выше, чем у того, кто тратит на ночной отдых, например, семь часов", - уточнил эксперт.

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