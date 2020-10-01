Защита от вирусов: назван самый простой способ [ Редактировать ]
Одним из самых простых, но эффективных способов защиты от вирусов без применения лекарств является сон достаточной продолжительности.
Об этом заявил кандидат медицинских наук Александр Калинкин в интервью "Комсомольской правде".
"Чем лучше человек спит, тем сильнее он защищен от различных инфекций, как бактериальных, так и вирусных", - отметил специалист.
В ходе исследования авторы выяснили, что когда человек пребывает в глубокой стадии сна, его организм вырабатывает белок, ответственный за борьбу с инфекциями. Таким образом, достаточный и крепкий сон способствует оптимальной концентрации вещества, усиливающего защиту вирусов.
"У человека, который спит пять часов, вероятность заболеть выше, чем у того, кто тратит на ночной отдых, например, семь часов", - уточнил эксперт.
Ранее мы писали о том, какой материал лучше использовать для защитных масок.
по теме
Какая поза для сна самая вредная для здоровья
Ученые выяснили, как поза для сна является самой вредной для здоровья
Какой завтрак продлевает жизнь: ответ экспертов
Медики из NHS сделали заявление
Какие продукты укрепляют иммунитет
По словам докторов, питательные вещества усваиваются лучше, если поступают не из добавок, а из пищевых источников
В Украине зафиксировали новый антирекорд по COVID-19
За сутки подтвердили более 4 тыс. новых случаев
Землю накрыли мощные магнитные бури: как избежать последствий
29 и 30 сентября ожидаются магнитные бури уровня G1