Лечение коронавируса: Зеленский сделал заяление [ Редактировать ]
В Украине к выходу готовятся 4-5 препаратов для лечения коронавирусной инфекции.
Об этом во время брифинга сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
По словам главы государства, украинские власти следят за развитием ситуации и обеспечат поставки лекарств как только они будут готовы.
Ну и отдельно мы делаем некоторые вещи в Украине: и профилактические лекарства, и новые лекарства, которые будут применяться… У нас четыре или пять уже на выходе разных видов лекарств, которые проходят клинические испытания и будут помогать людям.
Зеленский добавил, что профилактика COVID-19 облегчит протекание болезни.
Ранее мы писали, что на территории Украины суточный прирост коронавируса пересек отметку в 4 тысячи инфицирований.
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