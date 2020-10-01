В Украине к выходу готовятся 4-5 препаратов для лечения коронавирусной инфекции.

Об этом во время брифинга сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, украинские власти следят за развитием ситуации и обеспечат поставки лекарств как только они будут готовы.

Ну и отдельно мы делаем некоторые вещи в Украине: и профилактические лекарства, и новые лекарства, которые будут применяться… У нас четыре или пять уже на выходе разных видов лекарств, которые проходят клинические испытания и будут помогать людям.

Зеленский добавил, что профилактика COVID-19 облегчит протекание болезни.

Ранее мы писали, что на территории Украины суточный прирост коронавируса пересек отметку в 4 тысячи инфицирований.