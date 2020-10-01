Пожары в Луганской области: количество жертв возросло [ Редактировать ]
По состоянию на четверг, 1 октября, в Луганской области в результате пожаров погибли уже 11 человек. Еще 17 человек госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
Общее количество пострадавших, погибших и размер ущерба, причиненного пожарами, устанавливаются.
30 сентября в Луганской области зафиксировано 146 пожаров, тушение которых осложнилось погодными условиями и сильным ветром. Уже локализировано и ликвидировано 116 пожаров. Еще на 30 участках работают подразделения спасателей.
По предварительным оценкам, ориентировочная площадь возгорания составляет более 11 тысяч гектаров.
Сильный ветер стал причиной быстрого распространения пожара. Ранее было известно о 9 погибших. Также мы писали о том, что огонь "охватил" Северодонецк.
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