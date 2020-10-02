Без гарячих обідів залишилися майже п'ять з половиною тисяч школярів на Рівненщині

Без гарячих обідів залишилися майже п'ять з половиною тисяч школярів на Рівненщині. Це учні найвіддаленішого поліського району - Зарічненського. Усі діти тут мають статус чорнобильців. А відтак, харчування для них передбачене коштом держави. На це виділяються мільйони.

Та вже місяць, як їдальні у школах зачинені. Тему продовжить Сніжана Сидорук.

У лоточках двійнят Вероніки й Варвари холодні макарони. Їх ще вдосвіта для другокласниць спакувала мама замість гарячих обідів.

Валентина Смаглюк, мати школярок:

Залишають трошки їжі для того, щоб переїсти перед групою. Оце от тут в нас сьогоднішні лотки, а десь учора ще позабували пляшки, лотки і все на гурбу.

Дівчатка у школі - майже весь день. Після уроків - група продовженого дня. Тож мами ладнають бутерброди своїм школярам, бо їдальня у школі не працює ще з лютого.

Директор:

Стоїть їдальня порожня - готова хоч сьогодні начинати робити. Є поварі, є все устаткування.

У школі села Дібрівськ понад чотириста учнів. Усі мають чорнобильський статус. Відтак, харчування у навчальних закладах для них безкоштовне. Проте від початку навчального року ці школярі без гарячих обідів.

Ірина Мельник, вчитель Дібрівської ЗОШ:

Третій урок, четвертий турок - в дітей тиск падає... П'яті, шості класи. В них головні болі періодично медсестра може підтвердити. І батьки. Ми відправляємо їх додому.

Директор школи пояснює: за харчування дітей у школі відповідають фірми, які виграють тендери.

Василь Ковтунович, директор Дібрівської ЗОШ:

Вони протягом літа тричі були в нашій їдальні, перевіряли стан їдальні, устаткування технологічне. Були дуже задоволені. Пообіцяли якісно харчувати дітей. Пізніше повідомили, що взагалі вони харчувати не будуть.

Без гарячих обідів нині усі двадцять вісім шкіл Зарічненського району. Це майже п'ять з половиною тисяч дітей. Цьогоріч тендер на їх харчування виграла столична фірма, нагодувати школярів вона погодилася за тринадцять мільйонів гривень. Але наприкінці вересня це товариство відмовилося надавати послуги.

Ярослав Буряков, директор товариства-переможця тендеру на харчування:

Самі заклади, починаючи від електроенергії, закінчуючи водою та санітарією, - не відповідають нормам сьогоднішнім щодо безпечності харчування. На цьому фоні ми не готові ризикувати.

Районні чиновники переконують: матеріально-технічну базу їдалень, за договором, мав би забезпечити переможець тендеру. Відсутність обідів обіцяють компенсувати грішми, і знайти нового постачальника.

Ліна Шелегіна, начальник управління соціального захисту Зарічненської райдержадміністрації:

Ми будем проплачувати за цей період тільки компенсацію за те, що вони не харчуються від 350 гривень до 360. Зараз ми готуємо документи на розірвання договору і плануємо все таки розпочати нову процедуру тендеру.

Віктор Кушнерук, голова Зарічненської райдержадміністрації:

Як не буде ніяких судових тяганин. Я думаю, що ми за місяць це зробимо і почнем харчувати.

Та обіцянкам чиновників батьки школярів з Дібрівська не вірять. Адже діти, заручниками тендерів виявляються уже не вперше.