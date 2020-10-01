Коронавирус научился мутировать [ Редактировать ]
Ученые из Великобритании выяснили, что шипы коронавируса SARS-CoV-2 видоизменяются в десять различных форм, чтобы легче проникать в организм. Об этом сообщает Fox news.
Ученые провели лабораторный эксперимент и определили, что шипы вируса претерпевают изменения и становятся более цепкими.
Ни у гриппа, ни у ВИЧ нет такого сложного механизма проникновения.
В лабораторных условиях белковые шипы вируса изменялись очень быстро - всего за 60 секунд. Однако в реальности ему понадобится время для распространения.
Ранее мы сообщили, что в Израиле появился тест на коронавирус, который может определить наличие инфекции за 10 секунд.
по теме
Глава "Слуги народа" заболел коронавирусом
В четверг, 1 октября, лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил о том, что заболел коронавирусом
В Украине в "красной зоне" остались всего два города
В четверг, 1 октября, Государственная и региональная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновили карантинные зоны
Киев на две недели останется в "желтой зоне": что запрещено
В четверг, 1 октября, в Украине обновили карантинное зонирование
Украина изменила зоны карантина
В четверг, 1 октября, Государственная и региональная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновили зоны карантина
Ухудшение ситуации с коронавирусом: Зеленский назвал причину
В четверг, 1 ноября, президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление