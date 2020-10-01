Ученые из Великобритании выяснили, что шипы коронавируса SARS-CoV-2 видоизменяются в десять различных форм, чтобы легче проникать в организм. Об этом сообщает Fox news.

Ученые провели лабораторный эксперимент и определили, что шипы вируса претерпевают изменения и становятся более цепкими.

Ни у гриппа, ни у ВИЧ нет такого сложного механизма проникновения.

В лабораторных условиях белковые шипы вируса изменялись очень быстро - всего за 60 секунд. Однако в реальности ему понадобится время для распространения.

Ранее мы сообщили, что в Израиле появился тест на коронавирус, который может определить наличие инфекции за 10 секунд.