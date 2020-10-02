Дорогу молодым: в сборную Украины вызвали 18-летнего защитника [ Редактировать ]
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко добавил к составу игроков главной команды страны 18-летнего центрального защитника киевского "Динамо" Илью Забарного.
О дебюте игрока сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.
Для 18-летнего защитника, ранее восемь раз защищал цвета Украины в рядах юношеской (U-17) и молодежной команд, это - дебютный вызов в главную сборную.
Отмечается, что первый поединок сборной Украины пройдет в пригороде Парижа Сен-Дени на легендарном стадионе "Стад де Франс" 7 октября. Две следующие игры сборная Украины проведет в Киеве на НСК "Олимпийский" - 10 и 13 октября.
Ранее мы писали, что киевское "Динамо" узнало своих соперников в групповом этапе Лиги Чемпионов. Украинский футбольный клуб "Динамо" прошел квалификацию, преодолев нидерландский "АЗ" и бельгийский "Гент".
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