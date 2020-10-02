Убийство сотрудницы посольства США: появилась новая информация о жертве [ Редактировать ]
В пятницу, 2 октября, стало известно, что погибшая сотрудница посольства США была женой военного пресс-атташе. От этом сообщает один из украинских телеканалов.
Также выяснилось, что без мамы остались четверо детей.
За дело взялось ФБР. Американские агенты уже вылетели в Украину.
Напомним, ранее в Киеве нашли тело сотрудницы посольства США. В полиции открыли дело по статье "Умышленное убийство". Позже оказалось, что убитая была гражданкой США.
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