В пятницу, 2 октября, стало известно, что погибшая сотрудница посольства США была женой военного пресс-атташе. От этом сообщает один из украинских телеканалов.

Также выяснилось, что без мамы остались четверо детей.

За дело взялось ФБР. Американские агенты уже вылетели в Украину.

Напомним, ранее в Киеве нашли тело сотрудницы посольства США. В полиции открыли дело по статье "Умышленное убийство". Позже оказалось, что убитая была гражданкой США.