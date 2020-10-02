Глава правительственной комиссии, вице-премьер-министр по вопросам оборонно-промышленного комплекса Олег Уруский заявил о том, что государственная комиссия по расследованию катастрофы военного самолета Ан-26 в Чугуево должна представить свой отчет до 25 октября 2020 года. Об этом он рассказал в эфире одного из телеканалов.

Комиссия по техническим причинам отчитается о своем расследовании в ноябре.

До 25 октября, согласно решению Кабинета министров, должен быть представлен отчет. Вместе с тем комиссия, которая устанавливает технические причины (катастрофы - ред.), имеет два месяца и должна доложить до 25 ноября.

Напомним, что на месте трагедии погибли 26 человек, еще один человек умер в больнице, также одному курсанту удалось выжить. В Министерстве обороны заявили о том, что ожидают выводы следствия для выплаты помощи семьям погибших в авиакатастрофе Ан-26.

2 октября появились расшифровки переговоров между командиром экипажа Богданом Кишеней и руководителем полетов Александром Жуком.