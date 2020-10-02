В пятницу, 2 октября, появились расшифровки переговоров между командиром экипажа, потерпевшего крушение Ан-26, Богданом Кишеней и руководителем полетов Александром Жуком. Об этом сообщает LB.ua.

Так, между докладом пилота о готовности к посадке и крушение Ан-26 прошло около минуты.

На основании этих данных издание приводит хронологию аварии:

В 20.35 борт совершил взлет и стал на заданный курс в соответствии с картой полетов.

В 20.38 во время выполнения полета экипаж заметил падение давления по ИКМ (измеритель крутящего момента) левого двигателя. Командир экипажа Богдан Кишеня доложил об этом руководителю полетов Александру Жуку. По его команде экипаж прекратил выполнение полетного задания и продолжил полет по кругу для выполнения экстренной посадки.

В 20:41 экипаж запросил посадку.

В 20:44 летчик доложил о проходе дальнего привода и готовности к посадке, получив разрешение руководителя полетов - продолжил снижение по глиссаде.

В 20.45 при заходе на посадку, самолет потерял высоту и столкнулся с землей на расстоянии около 1500 м от взлетной полосы аэродрома воинской части. В результате падения самолета Ан-26Ш произошло возгорание основной части фюзеляжа.

Отмечается, что в этот момент в воздухе были другой Ан-26 и еще два вертолета - Ми-2 и Ми-8. Первым на посадку зашел другой Ан-26Ш, на котором проходили подготовку курсанты транспортной авиации.

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Он сел в 20:40, а другой Ан, который впоследствии разбился, в это время даже не прошел дальний привод и не доложил о готовности к посадке, заявил ректор вуза Александр Туринский.

Напомним на учениях во время захода на посадку разбился военный самолет Ан-26, на борту которого находились курсанты Харьковского университета Воздушных сил Украины.

Позже стало известно, что на месте трагедии погибли 26 человек, один умер в больнице, также одному курсанту удалось выжить. В Министерстве обороны заявили о том, что ожидают выводы следствия для выплаты помощи семьям погибших в авиакатастрофе Ан-26