Корпорация Apple заявила о патенте экрана, который способен самостоятельно восстанавливаться от повреждений. Об этом сообщает Patently Apple.

Cлой покрытия дисплея может включать в себя слой эластомера в гибкой области слоя покрытия экрана для повышения гибкости.

Во время работы электронного устройства на покровном слое дисплея электронного устройства могут появиться царапины или вмятины. Для улучшения внешнего вида желательно минимизировать наличие царапин и вмятин. Чтобы уменьшить количество повреждений, покровный слой дисплея может включать в себя слой самовосстанавливающегося материала.

Отмечается, что восстановление дисплея будет происходить автоматически, благодаря специальному материалу покрытия.

Ранее мы писали, что Apple признали свой IPod 7 поколения устаревшим и закончили разработку обновлений для него.