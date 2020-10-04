Apple разработали регенерирующийся дисплей [ Редактировать ]
Корпорация Apple заявила о патенте экрана, который способен самостоятельно восстанавливаться от повреждений. Об этом сообщает Patently Apple.
Cлой покрытия дисплея может включать в себя слой эластомера в гибкой области слоя покрытия экрана для повышения гибкости.
Во время работы электронного устройства на покровном слое дисплея электронного устройства могут появиться царапины или вмятины. Для улучшения внешнего вида желательно минимизировать наличие царапин и вмятин. Чтобы уменьшить количество повреждений, покровный слой дисплея может включать в себя слой самовосстанавливающегося материала.
Отмечается, что восстановление дисплея будет происходить автоматически, благодаря специальному материалу покрытия.
Ранее мы писали, что Apple признали свой IPod 7 поколения устаревшим и закончили разработку обновлений для него.
по теме
Apple официально признала плеер iPod устаревшим
iPod nano 7 поколения фициально признали устаревшим девайсом
В Японии разработали "вкус" мировой паутины (видео)
Устройство способно воспроизводить 5 различных вкусов
Суперкар Mercedes "Аватар" отправили покорять дороги (видео)
Суперкар VISION AVTRсоздан по мотивам голливудского блокбастера
"Пандемический" прорыв: создана маска-тест на коронавирус
Аппарат испытывают в клинических условиях