На Філіппінах свяченою водою кропили котів та собак [ Редактировать ]
На Філіппінах Всесвітній день тварин відзначили традиційною церемонією благословення домашніх улюбленців. Такий ритуал проводять щороку на день святого Франциска Ассізького. Його вважають покровителем тварин.
Цьогоріч і міжнародне, і релігійне свято припали на один день. Кропили свяченою водою котів, собак і птахів. Утім, по-новому. Власники тварин мусили не виходити з власних автомобілів, щоб не створювати натовпу й не порушувати правил карантину.
по теме
У Києво-Печерській Лаврі святковими богослужіннями відзначили православне свято Воздвиження Христа Господнього
Сьогодні особливий день саме для тих, хто прагне обрати свій життєвий шлях. А для тих, хто вже визначився, - вдалий момент, щоб попросити сили
Як в карантинній Умані пройшов іудейський Новий Рік
Зазвичай, наймасштабніші гуляння відбувались в Умані поблизу могили засновника брацлавського хасидизму Цадика Нахмана - чи вдалося хасидам потрапити на заборонене свято?
Паломницький прорив: хасиди штурмом брали українські кордони
Чому хасиди не хотіли вірити офіційним повідомленням про те, що іноземців до України не пропускають? Та хто підбурював їх до акцій протесту на кордоні?
До Умані попри пандемію прибувають хасиди на святкування Рош-га-Шана
Зазвичай до Умані - до могили духовного наставника хасидів цадика Нахмана з'їжджалися десятки тисяч паломників. Та цьогоріч, коронавірус вніс свої корективи у святкування
На Херсонщині за давніми чумацькими традиціями перетворюють рибу на витвори мистецтва
Зображення історичних постатей, лики святих, сільські пейзажі - і все це на камбалі. Давню чумацьку традицію відновлюють ентузіасти з Херсону