Цьогоріч і міжнародне, і релігійне свято припали на один день

На Філіппінах Всесвітній день тварин відзначили традиційною церемонією благословення домашніх улюбленців. Такий ритуал проводять щороку на день святого Франциска Ассізького. Його вважають покровителем тварин.

Цьогоріч і міжнародне, і релігійне свято припали на один день. Кропили свяченою водою котів, собак і птахів. Утім, по-новому. Власники тварин мусили не виходити з власних автомобілів, щоб не створювати натовпу й не порушувати правил карантину.