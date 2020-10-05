Украина должна получить от Европейского Союза конкретный сигнал о возможности вступления страны в организацию, сказал президент В. Зеленский в интервью словацкому изданию Hospodarske noviny. И заявил, что украинская сторона стремится к полной интеграции в ЕС. Для украинцев очень важно знать, что их усилия не бессмысленны, подчеркнул украинский президент. Более того, по его словам, "Восточное партнерство" полезно для страны, только если приближает ее к членству в ЕС.

Однако во время пресс-конференции ни глава Европейского совета Шарль Мишель, ни председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не упомянули даже о "европейских стремлениях". На вопрос корреспондента DW о том, какую же долгосрочную перспективу ЕС может предоставить трем странам с соглашениями об ассоциации - Украине, Грузии и Молдове, глава Еврокомиссии ответила достаточно резко: "Мы на той стадии, где вначале важно полностью имплементировать существующие соглашения".

Собственно говоря, в Евросоюзе ответ на вопрос о перспективах членства Украины давали уже даже не десятки, а сотни раз. Еще с 2016 года. Или В. Зеленский ничего не знает о результатах проведенного в Нидерландах референдума, на котором большинство граждан страны проголосовали против ассоциации Украины с ЕС? Напомню президенту: тогда, в апреле 2016 года, голландцы (61% проголосовавших) высказались против присутствия Украины в Евросоюзе. И с тех пор мало что изменилось, поскольку один из инициаторов референдума - Тьерри Боде - из малоизвестного голландского политика превратился в лидера "Форума за демократию", одной из ведущих партий Нидерландов.

В результате голландского референдума главы государств и правительств стран ЕС 15 декабря 2016 года приняли документ, в котором государства - члены Европейского Союза гарантировали своим избирателям, что ассоциация с Украиной:

не связана с членством Украины в ЕС;

не содержит положений о свободе передвижения людей (то есть не предусматривает права на трудоустройство и проживание);

не содержит положений о совместной обороне Украины и Евросоюза;

не предоставляет Украине доступ к структурным фондам ЕС;

одним из важнейших элементов сотрудничества с Украиной является борьба с коррупцией.

Только после этого Нидерланды согласились подписать Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. Но это ни на шаг не приблизило Украину к полноценному членству в Евросоюзе.

В интервью словакам президент Зеленский отметил, что украинский народ может многое дать Европе. Но что именно может дать Украина?

Все, что можно было дать, украинская власть уже дала: небо над нашей страной, которое теперь бороздят бомбардировщики НАТО; украинскую землю, которая в ближайшие годы должна стать собственностью иностранцев; украинские банки и госкорпорации, которыми тоже управляют иностранцы, засевшие в наблюдательных советах.

Украина отдала Евросоюзу даже самое ценное - своих людей, благодаря труду которых поднялась экономика Польши, Чехии, Румынии. Украинцев сейчас уже критически не хватает в самой Украине.

Огромный резонанс в СМИ получила жесткая фраза верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, испанца Жозепа Борреля о том, что Украина не должна воспринимать Евросоюз как "банкомат". И сентенция главы представительства ЕС в Украине Матти Маасикаса, заявившего: "Нынешнее состояние наших отношений оговорено в Соглашении об ассоциации, где ЕС признает европейские устремления Украины… Какого-то большого политического шага в поле зрения нет. Это тоже реальность".

Но президент Зеленский и его окружение живут в другой реальности. Может, надо вернуться на грешную землю и действовать исключительно в интересах Украины? Выстраивать отношения со странами, в которых украинская экспортная продукция является конкурентоспособной, и пересмотреть наконец кабальные, уничтожающие нашу экономику условия Соглашения о зоне свободной торговли с ЕС.

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии

"Оппозиционная платформа - За жизнь"