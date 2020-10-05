Во Всеукраинской ассоциации пекарей заявили по скором росте цен на хлеб на 40%, но эксперты говорят, что эта цифра завышена

Хлеб в Украине подорожает из-за повышения цен на пшеницу, сахар и подсолнечное масло. Об этом заявил президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко, сообщает "Интерфакс-Украина".

С начала года стоимость пшеницы выросла на 40%, только за сентябрь - на 25%, что неминуемо приводит к росту цен на муку, которая составляет до 50% от себестоимости хлеба. Кроме того, только за последнюю неделю на 30% выросли цены на сахар, с начала года на 50% подорожало подсолнечное масло.

По словам вице-президента Всеукраинской ассоциации пекарей, на 20% подорожали упаковка, энергоносители, логистические услуги.

Из-за девальвации гривни выросла стоимость импортных комплектующих для хлебопекарного оборудования. Беспрецедентные карантинные меры безопасности, связанные с пандемией COVID-19, также привели к дополнительным расходам. Это не только дезинфекция или санитарный контроль, это и упаковка для всей продукции и переоборудование линий для ее использования.

Всложившийся ситуации нужно уже в ближайшее время готовиться к повышению цен на хлеб. Подорожание, вероятно, ожидает и хлебобулочные изделия, и кондитерскую группу.

К сожалению, сдерживать их более не представляется возможным. Пекарский бизнес не способен повлиять на формирование цен на пшеницу, логистику, энергоносители, которые напрямую влияют на себестоимость хлеба. Мы видим беспрецедентное повышение цен на сахар, которое не имеет никакого экономического обоснования. Мы уже обратились в Антимонопольный комитет с требованием расследовать возможный монопольный сговор на этом рынке.

Ситуацию прокомментировал президент ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Алекс Лисситса в эфире одного из украинских телеканалов.

Говорить о том, что спонтанно цена вырастет на 40%, нельзя. Цена на пшеницу растет с начала года, и связано это с рядом факторов. Цена на зерно является стабильно высокой, начиная с марта. Почему пекари до сих пор не адаптировались, я не понимаю. Сейчас украинский хлеб стоит около 25 грн за килограмм. Если поднять цену до 40 грн, украинцы еще меньше будут его покупать. Поэтому говорить о том, что цены вырастут на 40%, преждевременно. Если рост и будет, то в разумных пределах: 5-10%, не больше.

Эксперт рассказал, что в последние годы хлеб постепенно уходит из рациона украинцев. Люди переходят от массового потребления хлеба к другим продуктам. Еще в 2000 году население ежегодно потребляло около 50 кг хлеба на человека, то сейчас - около 25.

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