Германия оказалась единственной страной в еврозоне, которая продемонстрировала стабильный экономический рост в сентябре. Bloomberg называет ее единственной процветающей страной в регионе, в то время как остальные государства продолжают ощущать последствия коронакризиса.

Ориентированная на экспорт экономика Германии помогает ей оправиться от пандемии, в то время как большинство стран на юге Евросоюза отстают, поскольку сильно зависят от туризма и рынка услуг. Эти сектора особенно пострадали от пандемии и связанных с ней ограничений. Экономика стран ЕС продолжает проседать сейчас, когда число заболевших снова растет.

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В Европе начинают возвращать ограничения на поездки, а некоторые страны закрывают бары и рестораны. Для Франции это означает очередное "затягивание поясов" в частном секторе, а в Италии производственная активность практически замерла.

Аналитики полагают, что в четвертом квартале 2020 года в экономике ЕС снова будет спад. Насколько сильный - зависит от того, удастся ли контролировать вторую волну коронавируса и насколько сильными будут ограничения, налагаемые властями.

Напомним, что в ЕБРР спрогнозировали, когда восстановится украинская экономика.