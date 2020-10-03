Черногория лидирует в Европе по распространению коронавируса

Черногория лидирует в Европе по распространению коронавирусной инфекции. Об этом информирует портал Vijesti.

Уровень распространения COVID-19 в стране составил 699 человек на 100 тысяч населения. На втором месте среди 45 европейских стран оказалась Армения, на третьем - Испания.

Отмечается, что официальные данные Минздрава Черногории по количеству заболевших могут быть сильно занижены. Предполагается, что в действительности зараженных в трое больше, чем регистрируется.

Около 80% инфицированных коронавирусом не имеют тяжелой клинической картины, некоторые не вызывали врача, и есть люди без симптомов, которые не знают, что они инфицированы и передают вирус.

По последним данным Минздрава Черногории, в стране выявлено 11 690 случаев COVID-19. От инфекции скончались 172 человека. За минувшие сутки зафиксировано 130 новых случаев.

Напомним, что в Украине за последние сутки подтверждено 4 661 новых случаев коронавирусной инфекции, 92 человека умерли.