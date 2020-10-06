Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прогнозируют увеличение новых случаев коронавируса в Украине до 5 тысяч. В ВОЗ объяснили, как предотвратить распространение COVID-19. Об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказал руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт.

Замедлить распространение COVID-19 сможет разрыв цепи передачи вируса через исследования в области здравоохранения, определение центров распространения и инфицированных групп населения, информирование о риске и повышение осведомленности общественности относительно превентивных мер.

"Мы ожидаем, что в ближайшие месяцы число случаев превысит 5000", - отметил он.

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