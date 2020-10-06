Антарктиду "поглотила" чудовищная озоновая дыра [ Редактировать ]
Озоновая дыра над Антарктидой достигла угрожающих размеров. О тревожном явлении сообщает Metro.
Cодержание озона на высоте 25 километров оказалось на отметке менее 100 единиц Добсона. Этот показатель в 2 раза ниже нормы.
Отмечается, что образовавшаяся дыра стала самой большой за несколько лет наблюдений. В сентябре 2019 года сообщалось, что озоновая дыра над Антарктикой рекордно уменьшилась. При этом, в 2018 году ученые отметили рекордный рост образования.
Фото: ECMWF
Ранее мы писали, что озоновая дыра над Арктикой рекордно уменьшилась в размерах. Пока остается под вопросом факт исчезновения образования.
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