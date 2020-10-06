Озоновая дыра над Антарктидой достигла угрожающих размеров. О тревожном явлении сообщает Metro.

Cодержание озона на высоте 25 километров оказалось на отметке менее 100 единиц Добсона. Этот показатель в 2 раза ниже нормы.

Отмечается, что образовавшаяся дыра стала самой большой за несколько лет наблюдений. В сентябре 2019 года сообщалось, что озоновая дыра над Антарктикой рекордно уменьшилась. При этом, в 2018 году ученые отметили рекордный рост образования.

Фото: ECMWF

Ранее мы писали, что озоновая дыра над Арктикой рекордно уменьшилась в размерах. Пока остается под вопросом факт исчезновения образования.