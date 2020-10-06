У Мінську візит Тихановської до Німеччини і її заяви ніяк не коментують

І на контрасті з блискавичними киргизами: цього тижня буде рівно два місяці від президентських виборів і початку протестів у Білорусі. В країні все без змін.

Щовихідного незгодні виходять на багатотисячні акції протесту. І щоразу ОМОН застосовує силу, і затримує протестувальників. Лукашенко - не визнає позиції своїх опонентів. А лідери опозиції або в СІЗО, або за кордоном.

Світлана Тихановська сьогодні була в гостях у Ангели Меркель. Про що говорили лідерка білоруської опозиції та німецька канцлерка? І як на поїздку в Берлін відреагував офіційний Мінськ? Тетяна Логунова.

Спочатку Еммануель Макрон, тепер Ангела Меркель. Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська, яка минулого тижня зустрілася з президентом Франції, сьогодні провела переговори з канцлеркою Німеччини. Зустріч тривала близько години і була закритою для преси. Втім, напередодні Тихановська розповіла журналістам: проситиме Меркель про підтримку.

Світлана Тихановська, лідерка білоруської опозиції:

Переконана, Ангела Меркель чудово розуміє, що відбувається в нашій країні. Що люди борються за свої права. І я впевнена, вона на боці невинних. Від неї надійшло кілька пропозицій про підтримку. І ми їх обговоримо.

Імовірно, йдеться про роль Німеччини і Франції, як посередників у врегулюванні кризи в Білорусі. А ще про посилення санкцій проти офіційного Мінська. Кілька днів тому Євросоюз затвердив чорний список білоруських чиновників. У ньому 40 осіб, яким заборонено в'їжджати до ЄС і активи яких заморожені. Олександр Лукашенко під ці санкції не потрапив.

Світлана Тихановська, лідерка білоруської опозиції:

Це перемога, але це маленька перемога. Я впевнена, список необхідно розширити і я на цьому наполягаю.

У Мінську візит Тихановської до Німеччини і її заяви ніяк не коментують. Вочевидь, там обрали тактику не звертати уваги на міжнародну діяльність лідерки білоруської опозиції. Тим часом у країні не вщухають протести. Наймасштабніші акції відбуваються вже традиційно у вихідні.

Минулої неділі на вулиці Мінська вийшли десятки тисяч людей. Мітинги влаштовують і білоруси, які живуть за кордоном. Зокрема, у Німеччині. Із ними Тихановська теж зустрілася і закликала не припиняти боротьби.

Світлана Тихановська, лідерка білоруської опозиції:

Прошу вас, не останавливайтесь. Борьба продолжается и мы не знаем, к сожалению, когда она закончится.

А на завтра в Тихановської заплановані зустрічі з міністром закордонних справ Німеччини і депутатами Бундестагу.