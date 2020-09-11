Украинская делегация отправилась в Берлин на переговоры / Фото: Офис президента

В пятницу, 11 сентября, украинская делегация прибыла в Берлин на встречу советников "нормандской четверки". Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Ее возглавляет вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Глава Офиса президента Андрей Ермак, который является членом делегации, отметил, что Украина сделала все возможное для выполнения договоренностей прошлогоднего саммита лидеров "нормандской четверки" в Париже.

"Пришло время провести следующий саммит лидеров стран нормандского формата", - подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Украина созывает срочное заседание ТКГ из-за угроз главаря "ДНР.