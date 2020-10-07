Сестра актера Михаила Ефремова, которого признали виновным в смертельном ДТП, Анастасия рассказала об условиях пребывания актера в изоляторе. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

По словам женщины, артист находится в нормальной обстановке, и ему там ничего не угрожает.

"За него уже все зоны бьются: пришлите к нам Ефремова!" - говорит Анастасия.

Отвечая на вопрос о том, не пал ли актер духом, женщина заявила, что он сильный и некапризный.

Может и есть что угодно, и спать как угодно. И в робе ходить, если надо. Его это не сломает.

Также, Ефремова добавила, что в настоящий момент родственники пытаются "вытащить" его из изолятора любыми способами.

Наказан не Мишка. Наказаны мы. Дети, семья. Да вообще, честно говоря, страна наказана, если она лишится артиста такого уровня.

Напомним, что вечером 8 июня 2020 года в Москве автомобиль под управлением Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водитель фургона, 57-летний курьер Сергей Захаров умер в больнице.

В крови Ефремова после ДТП обнаружили высокое содержание алкоголя и следы психоактивных веществ.