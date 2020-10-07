Новые правила затронут около трети всех иностранцев, находящихся в США по рабочим визам Источник: Alex Brandon

В США ужесточили выдачу рабочих виз H-1B для высококвалифицированных специалистов. Об этом сообщило Министерство внутренней безопасности.

Некоторые правила вступят в силу в четверг, 8 октября, остальные через 60 дней. Документ предусматривает сокращение числа "специальных профессий" для найма иностранных рабочих. Также правила требуют, чтобы "компании делали реальные предложения настоящим сотрудникам".

"Мы должны сделать все, что в наших силах, в рамках закона, чтобы на первом месте стоял американский рабочий", - заявил исполняющий обязанности министра Чад Вольф.

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По данным Министерства внутренней безопасности США, новые правила затронут около трети всех иностранцев, находящихся в США по рабочим визам.

Новые ограничения "ударят" в первую очередь по украинским "айтишникам", на которых огромный спрос в Штатах, и студентам, которые в этом году не смогут поехать в США по программе Work and Travel.

Юристы признают, что если у иммигранта заканчивается рабочая виза и нужно ее продолжить, скорее всего, сделать это получится. Поскольку это выдача новой визы на новый срок. Но даже имея на руках действующую рабочую визу, иностранные специалисты не смогут получить визы для членов своей семьи.

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Новые ограничения не коснутся членов семьи гражданина США, специалистов медицинской сферы и иностранцев, занятых в поставках продовольствия в США.

Напомним, что в июне 2020 года президент США Дональд Трамп ограничивал въезд иммигрантов по ряду виз, в том числе H-1B. Это решение должно сохранить рабочие места для американцев.