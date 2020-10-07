Во всем мире сентябрь 2020-го стал самым теплым месяцем за 30 лет наблюдений Источник: Pixabay

Во всем мире сентябрь 2020 года стал самым теплым месяцем за последние 30 лет и за всю историю метеонаблюдений. Об этом свидетельствуют данные Службы Евросоюза по вопросам изменения климата "Коперник" (Copernicus).

По сравнению с 2019 годом, когда зафиксировали предыдущий рекорд тепла, в нынешнем году сентябрь был на 0,05°C теплее. Температуры были значительно выше средних во многих уголках мира, за исключением прохладных условий Ла-Нинья в восточной тропической части Тихого океана.

Уровень арктического льда стал вторым в череде лет с минимальным показателем за время спутниковых измерений. Это более чем на 40% ниже среднего показателя за это время.

На территории Европы в сентябре также был побит рекорд: было на 0,2°C теплее, чем в предыдущем самом теплом сентябре 2018 года. На значительной части континента сентябрьские температуры были выше средних, преимущественно в юго-восточной части - черноморском регионе, на Балканах, в странах Балтии и во Франции.

Сентябрь 2020 года был:

на 0,63°C теплее, чем в среднем за 1981-2020 гг.;

на 0,05°C теплее, чем сентябре 2019 г.;

на 1,8°C теплее в Европе, чем в среднем за 1981-2010 гг;

на 0,2°C теплее в Европе, чем сентябре 2018 года.

Напомним, что "Подробности" публиковали материал о том, как и где изменился климат в Украине за последние 30 лет.