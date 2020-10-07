Епідемія у Білому домі. Ключові персони американської адміністрації один за одним повідомляють: слідом за президентом теж заразилися коронавірусом. Чому за цих умов різко обвалився рейтинг Трампа? І як готується до дебатів єдиний топ-чиновник, який і досі не захворів?

У Білому домі (де так довго тримали оборону) - "ефект доміно". Люди заражаються один від одного, і щодня надходять повідомлення про нових інфікованих. З останнього: старший радник президента Стів Міллер, колишня піарниця Трампа Келліенн Конуей, менеджер його виборчої кампанії, особистий помічник, речниця Білого дому та всі 4 її заступники... В адміністрації попросили всіх, хто може, працювати з дому, решті - видають повний набір засобів індивідуального захисту і навіть найняли... позаштатних психологів, з якими співробітники можуть анонімно поговорити і поділитися своїми фобіями.

За цих умов рейтинг чинного президента передбачувано просів. Згідно із опитуванням CNN, розрив між кандидатами 16 відсотків! Якщо б вибори відбулись сьогодні, то 57% виборців (як вони сказали соціологам) проголосували б за Байдена. Трампу свої голоси віддали б лише 41% опитаних. І тільки 2% проти всіх.

Ситуацію могли б змінити нові дебати. Трамп вже заявив, що 15 жовтня готовий летіти на 2-й тур до Майамі. Але Байден розповсюдив заяву: мовляв, не хоче ризику. Дискусії не буде, якщо президент до того моменту повністю не одужує і все ще буде заразним.

Тому і надія відвоювати хоча б 3-4 відсотки рейтингу - зараз на майже єдиного чиновника в найближчому оточенні Трампа, хто ще не має COVIDу - віце-президента, Майка Пенса. Його дебати з "другим номером демократів" Камалою Харріс зараз повним ходом готують у Солт-Лейк-сіті;

Демократка і сама настільки стурбована можливістю заразитися від Пенса, що наполягла: на сцені її мають огородити прозорими щитами, повністю відділивши від суперника. Причому зроблять це - попри протести самого віце-президента, який вважає це образливим. Ефір відбудеться сьогодні вночі за Києвом. І Америка завмерла в очікуванні: знову будуть образи і скандали (як під час дебатів Трампа і Байдена), чи все ж обійдеться конструктивною дискусією.