"Ефект доміно": Білий дім накрила епідемія COVID-19 [ Редактировать ]
Епідемія у Білому домі. Ключові персони американської адміністрації один за одним повідомляють: слідом за президентом теж заразилися коронавірусом. Чому за цих умов різко обвалився рейтинг Трампа? І як готується до дебатів єдиний топ-чиновник, який і досі не захворів?
У Білому домі (де так довго тримали оборону) - "ефект доміно". Люди заражаються один від одного, і щодня надходять повідомлення про нових інфікованих. З останнього: старший радник президента Стів Міллер, колишня піарниця Трампа Келліенн Конуей, менеджер його виборчої кампанії, особистий помічник, речниця Білого дому та всі 4 її заступники... В адміністрації попросили всіх, хто може, працювати з дому, решті - видають повний набір засобів індивідуального захисту і навіть найняли... позаштатних психологів, з якими співробітники можуть анонімно поговорити і поділитися своїми фобіями.
За цих умов рейтинг чинного президента передбачувано просів. Згідно із опитуванням CNN, розрив між кандидатами 16 відсотків! Якщо б вибори відбулись сьогодні, то 57% виборців (як вони сказали соціологам) проголосували б за Байдена. Трампу свої голоси віддали б лише 41% опитаних. І тільки 2% проти всіх.
Ситуацію могли б змінити нові дебати. Трамп вже заявив, що 15 жовтня готовий летіти на 2-й тур до Майамі. Але Байден розповсюдив заяву: мовляв, не хоче ризику. Дискусії не буде, якщо президент до того моменту повністю не одужує і все ще буде заразним.
Тому і надія відвоювати хоча б 3-4 відсотки рейтингу - зараз на майже єдиного чиновника в найближчому оточенні Трампа, хто ще не має COVIDу - віце-президента, Майка Пенса. Його дебати з "другим номером демократів" Камалою Харріс зараз повним ходом готують у Солт-Лейк-сіті;
Демократка і сама настільки стурбована можливістю заразитися від Пенса, що наполягла: на сцені її мають огородити прозорими щитами, повністю відділивши від суперника. Причому зроблять це - попри протести самого віце-президента, який вважає це образливим. Ефір відбудеться сьогодні вночі за Києвом. І Америка завмерла в очікуванні: знову будуть образи і скандали (як під час дебатів Трампа і Байдена), чи все ж обійдеться конструктивною дискусією.
по теме
Дональда Трампа разом з дружиною ушпиталили до військового госпіталю
Хворого на COVID-19 американського президента Дональда Трампа разом з дружиною Меланією ушпиталили до військового госпіталю
У США змінять регламент проведення президентських теледебатів
"Ганьбою для нації" називає минулі президентські теледебати в США Джо Байден. А комісія з їх проведення хоче терміново скорегувати регламент. Чому штаб Трампа проти? І яких нововведень чекати?
Дональд Трамп пообіцяв оскаржити у суді результати президентських виборів
Його суперник від демократів Джо Байден заявив: якщо Трамп спробує узурпувати владу, його "викинуть з Білого дому" за допомогою військових
Дональд Трамп повернувся до Білого дому
Дональда Трампа виписали з лікарні. Президент США, після триденного лікування від коронавірусу, повернувся до Білого дому
COVID-19 у президента: чи зможе Дональд Трамп боротись за свою посаду
Медичний скандал в Америці. Дональд Трамп, якого шпиталізували із коронавірусом, раптом залишив палату, щоб привітати своїх прихильників