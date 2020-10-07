Тарифы на электроэнергию могут вырасти. На этот раз план чиновников - повысить тариф на передачу, то есть доставку тока. Об этом рассказали в Наблюдательном совете института энергетических стратегий.

С 1 ноября стоимость 1 МВт / ч с 240 грн вырастет до 310 грн - это будет второе повышение за текущий год. Повышение тарифа коснется только крупной промышленности.

Однако экономисты убеждают в том, что, во-первых, повышение нерациональное.

"В этом году было одно повышение. Оно фактически составило 30%, то есть цена ранее была 1 грн 50 коп., повысилась до 2 грн 40 коп. По тем же решениям НКРЭКУ регулятора этого достаточно для работы "УКРЭНЕРГО" как прибыльного предприятия. То есть, получается, эти средства, которые "УКРЭНЕРГО" планирует дополнительно получить, является сверхприбылью", - отметил член Наблюдательного совета института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Во-вторых, повышение обязательно повлияет на малый и средний бизнес, который и без того еле переживает коронавирусный кризис.

Экономисты считают, что таким образом чиновники пытаются перекрыть многочисленные долги, возникшие за последний год на энергорынке. Впрочем, есть и другие варианты, как найти средства, не повышая тарифы снова и снова.

Окончательное решение Нацкомиссия должна принять в ближайшее время. Предпринимателям остается только надеяться, что деньги на погашение долгов найдут не в их карманах.

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