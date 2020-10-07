Газ для украинцев подешевеет зимой - Коболев [ Редактировать ]
Источник: Наталия Нечаева
Зимой цены на газ в Украине упадут и окажутся ниже, чем на европейских рынках, где топливо уже подорожало до максмимума с начала года. Такой прогноз озвучил глава правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев, сообщает "Сегодня".
Обычно рыночные цены на газ растут перед началом и во время отопительного сезона и падают весной-летом. Но в этом году другая, считает Коболев. В украинских хранилищах находится рекордный объем газа, при этом большая часть топлива принадлежит частным компаниям.
Если весь этот объем направится украинским, а также европейским потребителям, то большая вероятность, что увидим ценовые сдвиги, и цены для украинских потребителей будут ниже, чем на европейских рынках.
Как сообщали "Подробности", подземные хранилища газа в Украине заполнены более чем на 90%, в них хранится свыше 28 млрд куб. м топлива. К началу отопительного сезона 2019-2020 годов Украина накопила 21,76 млрд кубометров газа.
Напомним, что с 1 августа Кабмин не может влиять на формирование тарифов на газ для населения. Цена для потребителей зависит от рыночной стоимости топлива на европейских рынках.
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