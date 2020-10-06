В национальной сборной Украины по футболу положительные результаты теста на коронавирус получили два голкипера и шеф-повар. О такой ситуации сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Андрей Лунин, Юрий Панькив и Любомир Тошич ушли на двухнедельную самоизоляцию. у остальных игроков и членов персонала результаты тестов отрицательные.

Отмечается, что единственным здоровым вратарем, который остается в расположении команды Шевченко на товарищескую игру с Францией, остается Георгий Бущан.

Ранее мы писали, что футболисты "Шахтера" Андрей Пятов и Тарас Степаненко заболели коронавирусом. Клуб ушел на карантин в полном составе.