В сборной Украины случилась вспышка коронавируса [ Редактировать ]
В национальной сборной Украины по футболу положительные результаты теста на коронавирус получили два голкипера и шеф-повар. О такой ситуации сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.
Андрей Лунин, Юрий Панькив и Любомир Тошич ушли на двухнедельную самоизоляцию. у остальных игроков и членов персонала результаты тестов отрицательные.
Отмечается, что единственным здоровым вратарем, который остается в расположении команды Шевченко на товарищескую игру с Францией, остается Георгий Бущан.
Ранее мы писали, что футболисты "Шахтера" Андрей Пятов и Тарас Степаненко заболели коронавирусом. Клуб ушел на карантин в полном составе.
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