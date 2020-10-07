Ветеран выйдет защищать ворота Украины против чемпионов мира, если что-нибудь случится с Георгием Бущаном Источник: Украинская ассоциация футбола

45-летний ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский внесен в заявку на сегодняшний матч с Францией из-за вспышки коронавируса в команде. Об этом заявил пресс-секретарь национальной сборной Украины Александр Гливинский, сообщает Украинская ассоциация футбола.

"В связи с тем, что в составе национальной сборной Украины остался один здоровый голкипер (Георгий Бущан - ред.), тренерский штаб "сине-желтых" принял решение внести в заявку на товарищескую игру с Францией ассистента главного тренера Александра Шовковского. Заметим, что регламент УЕФА позволяет включать в список участников матча в том числе игроков, которые не имеют профессионального контракта с каким-либо клубом, но при этом являются гражданами той страны, которую представляет сборная.

Александр Шовковский завершил карьеру профессионального футболиста в декабре 2016 года, однако поддерживает себя в хорошей физической форме, постоянно проводя индивидуальные тренировки.

В тренерском штабе сборной Украины подчеркивают, что не рассматривают Александра Шовковского как обязательного участника сегодняшнего поединка против чемпионов мира.

Выход Александра на поле может стать возможным только в том случае, если ПЦР-тест вратаря команды Георгия Бущана, который вместе с другими игроками сборной сдавал его сегодня утром, окажется положительным или Георгий, допустим, получит повреждение во время матча, которое сделает невозможным его дальнейшее участие в игре.

Результаты контрольных тестов на коронавирус ожидаются около 16:00 по киевскому времени. Напомним, что в национальной сборной Украины по футболу положительные результаты теста на COVID-19 получили два голкипера - Андрей Лунин и Юрий Панькив. Еще раньше инфекцию выявили у Георгия Пятова.

В среду, 7 октября, на "Стад де Франс" под Парижем в 22:00 по киевскому времени должен состояться матч между сборными Украины и Франции.

Напомним, что сборная Украины остается в топ-25 рейтинге ФИФА, а главный тренер Андрей Шевченко объявил состав игроков на октябрьские матчи.