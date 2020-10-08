Американская киноакадемия в связи с пандемией коронавируса пересмотрела правила отбора фильмов, которые будут претендовать на получение престижной премии "Оскар" в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба премии.

Ленты не попавшие в прокат в запланированные сроки из-за карантинных ограничений могут претендовать на 93-ю премию. Если фильм изначально собирались показать в кинотеатрах, но выпустили на платных онлайн-сервисах - он может попасть на "Оскар".

Отмечается, что участвовать в отборе могут кинокартины, которые демонстрировались в кинотеатрах в течении недели по три сеанса в день.

Ранее мы писали, что премию "Оскар" начнут выдавать по новым правилам. Один из главных героев картины, или актеров второго плана должно быть темнокожим, азиатом, латиноамериканцем, арабом или евреем или принадлежать к другой этнической группы.