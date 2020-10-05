В Украине будут минимизировать и сокращать полицейские отделения. Будет презентована новая структура полиции, об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на главу Национальной полиции Украины Игоря Клименко.

Начнется подбор людей в достаточном количестве, чтобы организовать раскрытие легких преступлений дознавателями.

В ближайшее время мы презентуем новую структуру Нацполиции, которая будет отличаться от той "советской" модели, которая есть на сегодняшний день.

Отмечается, что базовые подразделения полиции будут заниматься раскрытием тяжких преступлений и средней тяжести.

Ранее мы писали, что в Украине появится новая должность в полиции, сопоставимая с американскими шерифами. Реформу анонсировал замминристра МВД.