Украинскую полицию ждут масштабные изменения [ Редактировать ]
В Украине будут минимизировать и сокращать полицейские отделения. Будет презентована новая структура полиции, об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на главу Национальной полиции Украины Игоря Клименко.
Начнется подбор людей в достаточном количестве, чтобы организовать раскрытие легких преступлений дознавателями.
В ближайшее время мы презентуем новую структуру Нацполиции, которая будет отличаться от той "советской" модели, которая есть на сегодняшний день.
Отмечается, что базовые подразделения полиции будут заниматься раскрытием тяжких преступлений и средней тяжести.
Ранее мы писали, что в Украине появится новая должность в полиции, сопоставимая с американскими шерифами. Реформу анонсировал замминристра МВД.
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