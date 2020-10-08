У Нагірному Карабасі бойові дії спалахнули з новою силою [ Редактировать ]
Воєнні дії в Нагірному Карабаху спалахнули з новою силою. Азербайджан і Вірменія повідомляють про втрати. Загострюється протистояння і на дипломатичному фронті. Сторони звинувачують одна одну в обстрілах мирних селищ і висувають умови для перемир'я.
Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив: повернеться за стіл переговорів якщо бої припиняться. Своєю чергою, вірменський прем`єр Нікол Пашинян каже: готовий до перемов, якщо в конфлікт не втручатиметься Анкара. Також Пашинян закликав міжнародну спільноту визнати незалежність Нагірного Карабаху, запобігти гуманітарній катастрофі в регіоні.
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