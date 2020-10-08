Импортный газ для Украины подорожал на треть [ Редактировать ]
В сентябре 2020 года средняя таможенная стоимость импортного природного газа составила 3955,8 гривен за 1 тысячу кубометров. В долларовом эквиваленте цена газа составила 140,5 долларов. Об этом сообщает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
Таким образом, по сравнению с августом цена импортного газа выросла на 35,6% в гривневом эквиваленте (с 2918,1 грн за 1 тысячу кубометров) и на 32,5% в долларовом эквиваленте (с 106,1 долларов за 1 тысячу кубометров).
При этом по сравнению с декабрем 2019 года цена импортного газа снизилась на 20,5% в гривневом эквиваленте (с 4130,7 грн за 1 тысячу кубометров) на 4,2% в долларовом эквиваленте (с 176,7 долларов за 1 тысячу кубометров).
Как сообщали "Подробности", подземные хранилища газа в Украине заполнены более чем на 90%, в них хранится свыше 28 млрд куб. м топлива. К началу отопительного сезона 2019-2020 годов Украина накопила 21,76 млрд кубометров газа.
Напомним, что с 1 августа Кабмин не может влиять на формирование тарифов на газ для населения. Цена для потребителей зависит от рыночной стоимости топлива на европейских рынках.
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