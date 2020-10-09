Війна в Нагірному Карабаху: сторони звинувачують одна одну в обстрілах мирних селищ [ Редактировать ]
Війна в Нагірному Карабасі спалахнула з новою силою. Азербайджан і Вірменія повідомляють про втрати. Загострюється протистояння і на дипломатичному фронті.
Сторони звинувачують одна одну в обстрілах мирних селищ і висувають умови для перемир'я. Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив: повернеться за стіл переговорів, якщо бої припиняться.
Вірменський прем'єр Нікол Пашинян каже - готовий до перемов, якщо в конфлікт не втручатиметься Анкара.
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