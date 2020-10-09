У Південній Кореї палав хмарочос: евакуювали сотні мешканців [ Редактировать ]
Масштабна пожежа в Південній Кореї. У місті Ульсан загорівся тридцяти трьох поверховий житловий будинок. Евакуювали сотні мешканців. 88 шпиталювали через отруєння чадним газом.
Вогонь охопив усі поверхи хмарочосу і перекинувся на сусідній торговельний центр. Локалізувати полум'я заважав сильний вітер. Загасили пожежу лише за кілька годин. Чому саме спалахнуло - з'ясовують.
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