Масштабна пожежа в Південній Кореї. У місті Ульсан загорівся тридцяти трьох поверховий житловий будинок. Евакуювали сотні мешканців. 88 шпиталювали через отруєння чадним газом.

Вогонь охопив усі поверхи хмарочосу і перекинувся на сусідній торговельний центр. Локалізувати полум'я заважав сильний вітер. Загасили пожежу лише за кілька годин. Чому саме спалахнуло - з'ясовують.