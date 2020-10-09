ЦВК Киргизстану за місяць визначиться з повторними виборами [ Редактировать ]
За місяць ЦВК Киргизстану має визначитися із датою повторних парламентських виборів. Таке рішення ухвалили за підсумками розгляду заяви від 12 політичних партій, які не згодні з результатами попереднього голосування.
Два дні тому парламент обрав нового прем'єра - раніше ув'язненого опозиціонера Садира Жапарова. Однак чинний президент запевняє, що досі не отримав від депутатів постанову про це і не може підписати відповідний указ для легітимізації нового уряду.
Нагадаю, масові протести в країні спричинило невдоволення результатами виборів до парламенту четвертого жовтня. Мітингарі штурмували будинок уряду, потому ЦВК оголосила результати виборів недійсними.
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