За місяць ЦВК Киргизстану має визначитися із датою повторних парламентських виборів. Таке рішення ухвалили за підсумками розгляду заяви від 12 політичних партій, які не згодні з результатами попереднього голосування.

Два дні тому парламент обрав нового прем'єра - раніше ув'язненого опозиціонера Садира Жапарова. Однак чинний президент запевняє, що досі не отримав від депутатів постанову про це і не може підписати відповідний указ для легітимізації нового уряду.

Нагадаю, масові протести в країні спричинило невдоволення результатами виборів до парламенту четвертого жовтня. Мітингарі штурмували будинок уряду, потому ЦВК оголосила результати виборів недійсними.