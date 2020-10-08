До сих пор неизвестно местонахождение президента страны Сооронбая Жээнбекова Источник: открытые источники

Государственная пограничная служба Киргизии получила распоряжение не выпускать из страны высокопоставленных должностных лиц. Об этом сообщили в аппарате ведомства, передает ТАСС.

Такое поручение (не выпускать высокопоставленных чиновников - ред. ) получено и, естественно, мы будем его выполнять.

Ранее сегодня исполняющий обязанности главы МВД Киргизии Курсан Асанов заявил, что неизвестно местонахождение президента страны Сооронбая Жээнбекова. Он отметил что ведомство не занимается его поисками.

Пресс-секретарь главы государства Толгонай Стамалиева заявила, что президент находится в Бишкеке.

Президент продолжает выполнять свои обязанности, находясь в Бишкеке.

Напомним, в понедельник вечером, 5 сентября в столице Бишке начались массовые беспорядки из-за результатов парламентских выборов. В ночь на 6 октября протестующие захватили здание парламента, где также расположен офис президента страны. Толпа также освободила из СИЗО экс-президента страны Алмазбека Атамбаева.

В итоге ЦИК Киргизии признал итоги парламентских выборов недействительными, а премьер-министр Кубатбек Боронов подал в отставку. В течение двух недель в стране должны назначить новые парламентские выборы.

Чтобы не допустить оттока капитала из страны, Киргизию отключили от международных платежных систем.