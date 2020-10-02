Осенние каникулы в школах могут начаться значительно раньше [ Редактировать ]
Осенние школьные каникулы в Украине могут начаться на 10 дней раньше запланированной даты в связи с проведением местных выборов.
Об этом заявил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время круглого стола.
"Буквально вчера мы проводили очередную конференцию с нашими педагогами... каникулы хотим сделать на 10 дней раньше, чем было запланировано, для того, чтобы образовательный процесс и подготовка к выборам, и избирательный процесс не пересекались", - объяснил Ляшко.
Напомним, местные выборы в Украине пройдут 25 октября.
Ранее сообщалось, что Министерство образования и науки Украины определило даты каникул у школьников и студентов в 2020/2021 году.
Также мы писали о том, что осенью школьников ждут дополнительные каникулы.
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