Эволюция человека: ученые сделали ошеломительное заявление [ Редактировать ]
Ученые из Аделаидского университета завили, что человек продолжает эволюционировать. Об этом сообщает Journal of Anatomy.
Человеческий эмбрион при развитии в утробе матери в предплечье имеет среднюю артерию. У большинства людей она исчезает спустя восемь недель после рождения, "передавая эстафету" двум новым. бывают случаи, когда этот орган не исчезает после рождения и, если в 1880-х годах процент рожденных со средней артерией был равен 10, то сейчас он добрался до 35.
Отмечается, что Такое событие может происходить из-за мутации генов или состоянием здоровья матери. Ученые считают, что возростание случаев рождения с подобной особенностью и является признаком эволюции.
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