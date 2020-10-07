Различают ли собаки лица людей: ученые удивили ответом [ Редактировать ]
В Венгрии и Мексике группа ученых смогла определить, что собаки в состоянии отличать лица людей, но не могут различать других собак. Результаты их исследования были опубликованы в Journal of Neuroscience.
Ученые "просканировали" мозг 20 домашних собак. При этом животные неподвижно лежали внутри аппарата МРТ и смотрели на экран.
Псам показывали четыре двухсекундных видео: лицо или затылок человека и морда или холка собаки. Эти же видеоролики продемонстрировали и тридцати людям, реакция которых также изучалась с помощью аппарата МРТ. В результате были проверены активности в затылочных долях, а затем проведено сравнение.
Выяснилось, что у людей большая часть зрительных сетей в мозге активизируется при взгляде на лицо или морду и находится в спокойном состоянии при взгляде на затылок или холку.
При просмотре лица ни одна область мозга не проявляла большей активности по сравнению с затылком, но наступала активная фаза при виде морды другой собаки.
Вместо этого области зрительной системы собак были больше настроены на распознавание того: кто изображен на видео - человек или собака.
Ранее мы писали о том, что ученые нашли самую большую рыбу в истории Земли.
по теме
Нобелевскую премию по физике присудили за изучение черных дыр
Объявлены имена лауреатов Нобелевской премии по физике 2020
Раскалывается, как доска: ученые изобрели экологичное стекло
Инженеры представили экологичную и эффективную замену современному стеклу
Ученые изобрели электронные кровеносные сосуды
Они способствуют скорейшему заживлению ран и повышению эффективности принятых лекарств
Жизнь после смерти: эксперимент показал неожиданные результаты
Ученые попытались выяснить, существует ли жизнь после физической смерти организма
Ученые ужаснулись от автореферата диссертации Сергея Квита: опубликована рецензия
Ученые проанализировали автореферат диссертации председателя НАОКВО Сергея Квита