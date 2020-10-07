В Венгрии и Мексике группа ученых смогла определить, что собаки в состоянии отличать лица людей, но не могут различать других собак. Результаты их исследования были опубликованы в Journal of Neuroscience.

Ученые "просканировали" мозг 20 домашних собак. При этом животные неподвижно лежали внутри аппарата МРТ и смотрели на экран.

Псам показывали четыре двухсекундных видео: лицо или затылок человека и морда или холка собаки. Эти же видеоролики продемонстрировали и тридцати людям, реакция которых также изучалась с помощью аппарата МРТ. В результате были проверены активности в затылочных долях, а затем проведено сравнение.

Выяснилось, что у людей большая часть зрительных сетей в мозге активизируется при взгляде на лицо или морду и находится в спокойном состоянии при взгляде на затылок или холку.

При просмотре лица ни одна область мозга не проявляла большей активности по сравнению с затылком, но наступала активная фаза при виде морды другой собаки.

Вместо этого области зрительной системы собак были больше настроены на распознавание того: кто изображен на видео - человек или собака.

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