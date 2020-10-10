В ночь на воскресенье в Украине не будут работать банкоматы, терминалы и мобильное приложение "ПриватБанка" Источник: Приватбанк

В ночь на воскресенье 11 октября в Украине не будут работать банкоматы, терминалы самообслуживания и мобильное приложение "ПриватБанка". Об этом сообщает его пресс-служба.

В 00:30 до 7:30 11 октября будут проводиться технические работы по обновлению программного обеспечения.

Во время перезагрузки процессингового центра банк приостановит проведение транзакций по карточкам, работу "Приват24" для физлиц и бизнеса. Во время технологической паузы пройдут и регламентные работы в сети банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминальной сети банка.

После перезагрузки системы операции по картам снова будут доступны. Обновить систему в банке решили перед сезоном, когда традиционно увеличивается покупательская активность и количество операций по платежным картам. Аналогичное "техобслуживание" в "ПриватБанке" проводились в октябре 2018 года и в январе 2019 года.

Ранее сообщалось, что "Приватбанк" продлит срок действия карт на период карантина.