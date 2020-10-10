11 октября банкоматы и карты крупнейшего банка Украины будут заблокированы [ Редактировать ]
Источник: Приватбанк
В ночь на воскресенье 11 октября в Украине не будут работать банкоматы, терминалы самообслуживания и мобильное приложение "ПриватБанка". Об этом сообщает его пресс-служба.
В 00:30 до 7:30 11 октября будут проводиться технические работы по обновлению программного обеспечения.
Во время перезагрузки процессингового центра банк приостановит проведение транзакций по карточкам, работу "Приват24" для физлиц и бизнеса. Во время технологической паузы пройдут и регламентные работы в сети банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминальной сети банка.
После перезагрузки системы операции по картам снова будут доступны. Обновить систему в банке решили перед сезоном, когда традиционно увеличивается покупательская активность и количество операций по платежным картам. Аналогичное "техобслуживание" в "ПриватБанке" проводились в октябре 2018 года и в январе 2019 года.
Ранее сообщалось, что "Приватбанк" продлит срок действия карт на период карантина.
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