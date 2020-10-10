Умер известный украинский поэт [ Редактировать ]
Во Львове, 10 октября, на 94-м году жизни скончался известный украинский поэт Николай Петренко. Об этом сообщается на сайте Львовского горсовета.
"Вся новейшая история Украины – в жизни одного человека – поэта Николая Петренко: от Большого Голода до концлагеря, принудительных работ на шахтах Донбасса и на Камчатке, от выживания в цензурной "клетке" Советской Украины – до небывалой популярности джазового хита "Нарисуй мне ночь", от стограммовой пайки хлеба – до вхождения его стихов в школьную программу "Новой украинской школы", – говорится в сообщении.
Также, сборник стихов "Адамові Брати" стала своеобразным итогом очередного творческого этапа автора.
Стоит отметить, что Николай Петренко совсем недавно выпустил новую книгу и планировал провести автограф-сессию и литературный вечер посвященный его юбилею. 6 ноября Петренко исполнилось бы 95 лет.
Известно, что поэт страдал от затяжной болезни, из-за чего проходил длительный курс реабилитации.
Николай Петренко стал автором более 100 книг в различных жанрах - от детской поэзии к пьесам, стихов для песен и либретто музыкальных представлений.
Напомним, ранее во Львове от коронавируса скончался врач.
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