В азербайджанском городе Гянджа в результате обстрела погибли 9 человек, еще 33 получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

В частности, ракета попала в жилой многоэтажный дом.

Примерно в 02:00 армянскими вооруженными силами тяжелому обстрелу был подвергнут находящийся вне зоны ведения боевых действий второй по величине промышленный город Азербайджана Гянджа, и в результате ракетного​ обстрела многоквартирного здания в центре города погибли 9 мирных жителей, в том числе четыре женщины.

Отмечается, что официальный Баку обвиняет в обстреле армянскую сторону.

Фото: Oxu.Az

Ранее мы писали, что Азербайджан и Армения заключили перемирие. После соглашения стороны приступят к обмену пленными и телами погибших при посредничестве Красного Креста.