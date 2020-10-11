Азербайджан пострадал от обстрела города [ Редактировать ]
В азербайджанском городе Гянджа в результате обстрела погибли 9 человек, еще 33 получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.
В частности, ракета попала в жилой многоэтажный дом.
Примерно в 02:00 армянскими вооруженными силами тяжелому обстрелу был подвергнут находящийся вне зоны ведения боевых действий второй по величине промышленный город Азербайджана Гянджа, и в результате ракетного обстрела многоквартирного здания в центре города погибли 9 мирных жителей, в том числе четыре женщины.
Отмечается, что официальный Баку обвиняет в обстреле армянскую сторону.
Фото: Oxu.Az
Ранее мы писали, что Азербайджан и Армения заключили перемирие. После соглашения стороны приступят к обмену пленными и телами погибших при посредничестве Красного Креста.
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