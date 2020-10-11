На Донбассе боевики трижды обстреляли украинские позиции [ Редактировать ]
На Донбассе, 11 октября, боевики трижды нарушили режим прекращения огня. Ситуация в районе операции Объединенных сил остается контролируемой. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
По данным штаба, вблизи населенного пункта Марьинка боевики совершили два выстрела из ручного противотанкового гранатомета.
В районах Майорска и Зайцево боевики провоцировали украинских военных неприцельными очередями из стрелкового оружия.
Ранее, в Донецкой области, вблизи Водяного, боевики обстреляли позиции ВСУ из гранатомета.
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