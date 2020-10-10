В Донецкой области, вблизи Водяного, вечером 10 октября боевики обстреляли позиции ВСУ из гранатомета. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Как сообщают в штабе, противник из подствольного гранатомета совершил один неприцельный выстрел в сторону позиций украинских военнослужащих. В результате провокации боевиков никто не пострадал.

В штабе также отметили, что с начала текущих суток, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксирован одно нарушение договоренностей, которые были достигнуты 22 июля 2020.

Напомним, ранее на Донбассе взорбался пожарный автомобиль.

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