На Донбассе боевики обстреляли украинских военных из гранатомета [ Редактировать ]
В Донецкой области, вблизи Водяного, вечером 10 октября боевики обстреляли позиции ВСУ из гранатомета. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Как сообщают в штабе, противник из подствольного гранатомета совершил один неприцельный выстрел в сторону позиций украинских военнослужащих. В результате провокации боевиков никто не пострадал.
В штабе также отметили, что с начала текущих суток, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксирован одно нарушение договоренностей, которые были достигнуты 22 июля 2020.
Напомним, ранее на Донбассе взорбался пожарный автомобиль.
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