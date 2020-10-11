Азербайджан заявив про ракетну атаку на Гянджі: дев'ять людей загинули [ Редактировать ]
Атака на місто Гянджі. Друге за величиною місто у Азербайджані. Ракета потрапила у багатоквартирний житловий будинок у центрі. За даними азербайджанського МНС, 9 людей загинули, більше тридцяти - поранені. Зокрема, й малолітні діти. У Гянджі робирають завали.
Офіційний Баку в ракетному обстрілі звинувачує Вірменію. Єреван усе спростовує. А Європа вкотре закликає сторони до переговорів.
Воєнні дії в Нагірному Карабасі поновилися 27 вересня. А оголошене напередодні перемир'я тривало не більше п'яти хвилин. Сторони звинуватили одна Одну в порушенні режиму тиші та обстрілах. За даними ВВС, від початку ескалації загинуло понад 300 людей, тисячі залишили свої домівки.
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