Атака на місто Гянджі. Друге за величиною місто у Азербайджані. Ракета потрапила у багатоквартирний житловий будинок у центрі. За даними азербайджанського МНС, 9 людей загинули, більше тридцяти - поранені. Зокрема, й малолітні діти. У Гянджі робирають завали.

Офіційний Баку в ракетному обстрілі звинувачує Вірменію. Єреван усе спростовує. А Європа вкотре закликає сторони до переговорів.

Воєнні дії в Нагірному Карабасі поновилися 27 вересня. А оголошене напередодні перемир'я тривало не більше п'яти хвилин. Сторони звинуватили одна Одну в порушенні режиму тиші та обстрілах. За даними ВВС, від початку ескалації загинуло понад 300 людей, тисячі залишили свої домівки.