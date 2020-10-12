Грузовик "влетел" в трамвай, есть пострадавшие [ Редактировать ]
В понедельник, 12 октября, в швейцарском городе Цюрих грузовик столкнулся с трамваем. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 14 человек. Об этом сообщает Associated Press.
Авария произошла недалеко от футбольного стадиона "Летцигрунд". Полиция сообщила, что водитель грузовика, по-видимому, выезжал задним ходом со строительной площадки и столкнулся с проезжающим трамваем.
"В результате столкновения в боку трамвая образовалась примерно 13-метровая вмятина. Большинство ранений были легкими, включая порезы и ушибы", - говорится в сообщении.
Читайте также, в Запорожье произошло смертельное ДТП. Груовик столкнулся с электроопорой, в следствии чего водитель автомобиля погиб.
по теме
В Киеве произошло страшное ДТП с микроавтобусом, есть пострадавшие
Отмечается, что произошло лобовое столкновение автомобилей
В Днепре водитель влетел в пешехода на "зебре" (видео)
В понедельник, 21 сентября, в Днепре на улице Марии Лисиченко Renault сбил мужчину
Под Киевом легковое авто врезалось в грузовик, есть жертвы
Сообщается, что авария произошла на трассе Владиславка-Карапиши
Под Киевом произошло серьезное ДТП
Авария произошла утром на Бориспольской трассе
В Николаеве случилось "многотонное" ДТП (видео)
Автомобили получили различные повреждения