В городе Яремче Ивано-Франковской области внедорожник съехал с дороги и сорвался в обрыв. Об инциденте сообщают в Нацполиции.

Жуткая автокатастрофа произошла после того как водитель не справился с управлением транспортным средством. В результате трагедии двое пассажиров погибли, а водитель и еще один пассажир были доставлены в больницы с травмами разной степени тяжести.

Отмечается, что во время ДТП водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители начали уголовное производство.

Фото: Нацполиция

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