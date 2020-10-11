Под Ивано-Франковском автомобиль сорвался в обрыв [ Редактировать ]
В городе Яремче Ивано-Франковской области внедорожник съехал с дороги и сорвался в обрыв. Об инциденте сообщают в Нацполиции.
Жуткая автокатастрофа произошла после того как водитель не справился с управлением транспортным средством. В результате трагедии двое пассажиров погибли, а водитель и еще один пассажир были доставлены в больницы с травмами разной степени тяжести.
Отмечается, что во время ДТП водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители начали уголовное производство.
Фото: Нацполиция
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