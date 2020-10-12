Увеличение роста числа заболевших коронавирусом требует особого отношения к своему организму, которому предстоит противостоять опасной инфекции. Большое значение сейчас имеет пища, влияющая на иммунитет. Как выяснилось, фастфуды, консервы и жареная пища не лучший набор продуктов в период пандемии. С осторожностью следует употреблять и сахар, негативно отражающийся на стенках сосудов, передает newsyou.info.

От консервов в принципе нужно отказаться - такие промышленно переработанные продукты обделены питательной ценностью. Стоит избегать и сахара, потому что он негативно влияет как на проницаемость сосудистой стенки, так и на рост бактерий. Кроме того, лучше сократить потребление жареной пищи и фастфуда.

Эксперты советуют в этот тревожный для населения период поддерживать иммунитет, а не ослаблять его. Организм должен получать достаточное количество витаминов и минералов, которые содержатся в овощах и салатной зелени. В рационе также должна присутствовать рыба, морепродукты, птица, молочные продукты.

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