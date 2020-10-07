Врачи назвали способный помочь в укреплении нервной системы продукт - это банан. Его нужно регулярно включать в свой рацион, передает newsyou.info.

Как оказалось, употребление бананов благоприятным образом сказывается на нервной системе. Кроме того, положительные свойства он обеспечивает и для сердца. В составе указанного плода содержатся значительные объемы полезных веществ, включая калий, магний, марганец, а также медь.

Продукт может похвастаться наличием витамина B6. Именно банан играет важное значение для нормального функционирования нервной системы. Помимо этого, он участвует в процессе кроветворения и помогает с антиоксидантной защитой.

Диетологи рекомендуют выбирать слегка недозревшие бананы, поскольку они лучше влияют на кишечник, не вредят при диабете и снижают риск атеросклероза. Однако из-за значительно содержания углеводов включать этот плод в рацион нужно в умеренных количествах.

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