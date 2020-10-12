Медики назвали продукт, который следует регулярно употреблять в пищу, ведь он снижает уровень холестерина и обладает множеством других полезных свойств для организма человека.

По мнению специалистов, в рационе каждого человека должен присутствовать мед, пишет u-news.com.ua, ведь он:

Снижает уровень холестерина

Мед достаточно низкокалорийный, и его могут употреблять люди с диабетом. Также он важен для тех, кто хочет похудеть и следит за своим питанием.

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Богат антиоксидантами

Благодаря этому мед регулирует высокое кровяное давление. Он чистит организм изнутри, помогая коже стать гладкой. Специалисты советуют съедать ложку меда утром натощак, запивая стаканом теплой воды. Такой рецепт улучшает пищеварение.

Имеет заживляющий эффект

Мед действует как катализатор при заживлении ран, царапин и ожогов. Его можно нанести на пораненный участок кожи, чтобы заживить его.

Его используют в лечебных целях

Данный продукт для лечения простуды использовали еще наши предки. Если мед смешать с имбирем, он помогает от кашля. Полезен также чай с медом, когда болит горло.

Повышает энергию

Мед содержит натуральный сахар и легко "сгорает". Чтобы чувствовать себя лучше, можно каждый день употреблять мед, советуют медики.

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